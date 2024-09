MC Daniel e Lorena Maria curtem show de Ne-Yo juntos e cantor abençoa bebê do casal

Ne-Yo é uma das atrações do último dia do Rock in Rio, que se encerra no próximo domingo, dia 22. Porém, antes de chegar o momento de subir no palco do festival, o cantor realizou um show solo em São Paulo na noite da última quinta-feira, dia 19. Dentre os famosos que prestigiaram a apresentação, estavam MC Daniel e Lorena Maria, que estão esperando seu primeiro filho juntos.

O casal curtiu a noite no maior clima de romance e usou as redes sociais para compartilhar diversos registros do show. Além de acompanhar a performance diretamente de uma área VIP, eles ainda encontraram Ne-Yo no backstage. Ao compartilhar cliques do momento, Lorena mostrou uma imagem do norte-americano com a mão em sua barriga.

Na legenda, a influenciadora escreveu:

Bebê abençoado pelo Ne-Yo.