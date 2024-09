Lexa encontra Will Smith no Rock in Rio 2024 e se emociona: Ele foi extremamente acolhedor

Momento mágico! Além de ser uma das atrações do Rock in Rio 2024, Lexa ainda realizou um sonho de fã ao encontrar Will Smith. A cantora exibiu nas redes sociais registros em que surge emocionada em poder interagir, conversar e até abraçar seu ídolo.

Em um vídeo publicado no Instagram, a artista aparece incrédula ao ver o astro de Um Maluco no Pedaço vindo em sua direção. Tomada de felicidade, Lexa diz a Will:

- Meu Deus! Eu sou uma grande fã, de verdade. Você é tão incrível.

Na legenda, descreveu a emoção que foi ver o ator e cantor:

Conhecendo o gigante Will Smith eu só conseguia dizer o quanto eu sou fã, que era maravilhoso aquele momento e que ele era muito especial! E ele foi EXTREMAMENTE acolhedor!

A famosa ainda exibiu uma série de cliques que tirou com o norte-americano e se derreteu com o momento:

Que demais! Feliz demais! Ainda sem palavras.