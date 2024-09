Obituário - 23 de setembro de 2024

SANTO ANDRÉ

Eulália de Jesus Guerra, 98. Natural de Mata Grande (Alagoas). Residia no Jardim Utinga, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Creusa Francisca da Silva, 91. Natural de Caruaru (Pernambuco). Residia na Vila Cecília Maria, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Francisco Lourenço Sant’Ana. 89. Natural de Palestina (SP). Residia no Parque Novo Oratório, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Elza Domenichelli, 85. Natural de Santo Antonio do Jardim (SP). Residia na Vila Alzira, em Santo André. Dia 18. Cemitério da Saudade, em Vila Assunção.

Maria Aparecida da Silva, 84. Natural de Guaranésia (Minas Gerais). Residia na Vila Industrial, em São Paulo. Dia 18, em Santo André. Cemitério São Pedro, Vila Alpina.

Olivino Bomfim dos Santos, 82. Natural de General Salgado (SP). Residia na Vila Bartira, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Regina Caron, 79. Natural de São Caetano. Residia no Jardim Aclimação, em Santo André. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Amara Maria Oguma, 78. Natural do Recife (PE). Residia no Jardim Santo Alberto, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Gessy de Almeida Piovesan, 78. Natural da Borda da Mata (Minas Gerais). Residia no Jardim Stella, em Santo André. Dia 18. Memorial Phoenix.

Marta Olga Espinoza Guzman, 77. Natural do Chile. Residia no Jardim Julieta, em Itapevi (SP). Dia 18, em Santo André. Cemitério Municipal de Itapevi.

Nelson Pereira Silva, 74. Natural de Itiúba (Bahia). Residia no Parque Marajoara, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

Cleuza da Silva Bento, 72. Natural de Nova Europa (SP). Residia na Vila Valparaíso, em Santo André. Dia 18. Memorial Jardim Santo André.

Maria José Silvano da Silva, 68. Natural de Timbaúba (Pernambuco). Residia no Jardim São Luiz, em São Paulo. Dia 18, em Santo André. Colinas dos Ipês, em Suzano (SP).

Sérgio Schwartz, 61. Natural de Santo André. Residia no Centro de Santo André. Dia 18, em Santo André. Cemitério Israelita, em Embu das Artes (SP).

Maria do Socorro Pereira da Silva, 59. Natural de Lagoa da Canoa (Alagoas). Residia na Vila Metalúrgica, Utinga, em Santo André. Dia 18. Cemitério Nossa Senhora do Carmo, Curuçá.

SÃO CAETANO

Judite Gomes da Silva, 82. Natural de Frei Paulo (Sergipe). Residia no bairro Santa Paula, em São Caetano. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Iracy da Silva Mazzitello, 76. Natural de Severínia (SP). Residia na Vila Vera, em São Paulo, Capital. Dia 18, em Santo André. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

Marli Paiva, 76. Natural de São Caetano. Residia no bairro São José, em São Caetano. Dia 18. Cemitério da Saudade, bairro Cerâmica.

DIADEMA

Natália do Amparo Ferreira, 82. Natural de Mirandela, Portugal. Residia no bairro Conceição, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.

Alice Cacilda Vila Nova, 77. Natural de Belo Horizonte (Minas Gerais). Residia no Jardim Canhema, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.

Bertolino Belo Xavier, 77. Natural de Garanhuns (Pernambuco). Residia no Jardim Santa Teresinha, em São Paulo. Dia 18, em Santo André. Vale da Paz.

Hapito Alvyno de Araújo, 72. Natural de Euclides da Cunha (Bahia). Residia na Vila Nogueira, em Diadema. Dia 18. Cemitério Municipal de Diadema.