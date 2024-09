Xuxa Meneghel é confirmada no Rock in Rio: Vai ter xou da Xuxa sim

E vem aí! Nesta sexta-feira, dia 20, Xuxa Meneghel confirmou sua primeira participação no Rock in Rio. A cantora soltará a voz após a apresentação de Katy Perry, atração principal do Palco Mundo.

De acordo com o colunista Lauro Jardim, de O Globo, Xuxa preparou um compilado dos seus melhores hits. E a performance ensaiada por ela é segredo até o momento. Através das redes sociais, a mãe de Sasha celebrou a novidade com um vídeo:

Vai ter XOU DA XUXA sim!!! To tão feliz? Hoje depois do último show no Palco Mundo, escreveu ela. Xuxa estará no pavilhão de um famoso banco.

Através dos comentários, a eterna rainha dos baixinhos recebeu o carinho do seu genro, João Lucas:

Vai ser lindo demais, escreveu ele.