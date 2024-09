Sede completa, estratégias e fofocas; veja tudo que rolou na madrugada de A Fazenda

A sede está finalmente completa! Os quatro peões do paiol foram escolhidos e se juntaram ao elenco na última quinta-feira, dia 19. E que comece o jogo, não é? Alguns participantes, já preocupados com a votação, correram para garantir mais pessoas em seus grupos.

Vivi já garantiu seu grupo e ainda aconselhou as colegas de confiamento Babi, Vanessa e Fernanda:

- Vocês estão acuadas! Se vocês não baterem de frente, eles vão se sentir cada vez mais confortáveis em fazer isso com vocês. Eu sei que é difícil, mas respira, porque não pode! A tendência é piorando, explicou.

Raquel Brito prefere ficar isolada

Depois de muito choro, Raquel parece ter entendido como deseja se comportar dentro da casa. Em uma conversa com seus aliados, a peoa revelou que prefere ficar isolada e não participar de brigas sem sentido:

- Eu tô sentindo que a casa tá tramando alguma coisa para o meu lado. Ao mesmo tempo, eu tô vendo muita briga por besteira... Um bocado de mulher, de homem velho, tudo brigando, eu prefiro ficar lá com os bichos... Eu prefiro ficar isolada se for para tá brigando por besteira, não quero.

Acerto de contas entre sede e paiol

Durante a prova de imunidade, Fernando, já morador da sede, levou um pouco a sério de mais e debochou dos ex-paioleiros. Chegando a dar uma banana para eles, desmotivando seus adversários.

O novo integrante Albert foi um dos que mais se incomodou com a situação, porém, durante a madrugada, os dois chegaram a conversar e se resolveram. O ex-paioleiro até reconheceu Fernando de outro reality.

Momento de fofoca

Em uma conversa com seu grupo, Luana Targino revelou que já conhecia Babi de outros carnavais.

- Ela sabia que eu ficava com o bofe e ficou com ele! Ai uma vez eu peguei o celular dele para ligar e vi uma conversa. Por isso que no primeiro dia quando eu a escolhi ela falou: Eu já sabia, revelou.