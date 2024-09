Paraná Pesquisas mostra Kamala com 49% e Trump com 44%

A candidata do Partido Democrata à Presidência dos Estados Unidos, Kamala Harris, lidera a corrida eleitoral com 49% das intenções de voto, contra 44% do adversário do Partido Republicano, o ex-presidente Donald Trump, segundo levantamento publicado ontem pelo Instituto Paraná Pesquisas, em parceria com a empresa americana Dynata Data Quality. Os eleitores que se declararam indecisos somaram 7% dos entrevistados.

Para a realização da pesquisa foram realizadas 2.581 entrevistas online entre os dias 12 e 17 deste mês com eleitores que declararam que pretendem votar nas eleições presidenciais. O levantamento possui grau de confiança de 95% e margem estimada de erro de 2,0 pontos percentuais para os resultados gerais.

A pesquisa foi realizada em seis dos sete swing states (“estados-pêndulo”, em inglês): Arizona, Geórgia, Michigan, Nevada, Pensilvânia e Wisconsin. A expressão é usada nos EUA para se referir às unidades da Federação onde não há tradição, nem preferência clara por candidatos democratas ou republicanos. São chamados assim porque “balançam” de um lado para o outro, conforme o ciclo eleitoral.

O grupo no qual a atual vice-presidente mostrou ter melhor desempenho é o dos eleitores negros: 74,5%, contra 16,2% de Trump. O republicano, por sua vez, se mostrou mais forte entre os eleitores sem ensino superior (50% contra 43,2%) e entre os eleitores brancos (48,6% a 44,8%). Harris leva a melhor em todas as faixas etárias (variando de 47,4% a 52,3%).

Foram realizadas 380 entrevistas com eleitores do Arizona, 511 da Geórgia, 480 de Michigan, 250 do Nevada, 610 da Pensilvânia e 350 de Wisconsin.

ENTENDA

Vale ressaltar que a eleição para a Casa Branca é decidida por meio de votação indireta. Assim, o presidente é definido pelos votos dos delegados que compõem o Colégio Eleitoral. Isso significa que o vencedor no voto popular pode ser diferente do candidato eleito.

Cada Estado corresponde a um determinado número de delegados – que, no total do país, somam 538. Em 48 dos 50 Estados, prevalece a regra conhecida como “o vencedor leva tudo”: o candidato mais votado pela população ganha todos os delegados daquela localidade. Para ser eleito, é preciso conquistar ao menos 270 delegados, ou seja, a maioria simples.