Luan Santana e Jade Magalhães revelam sexo do primeiro filho

Que momento! Luan Santana e Jade Magalhães usaram as redes sociais na última quinta-feira, dia 19, para revelar o sexo do primeiro filho. O casal optou por não fazer um grande chá revelação, então receberam a notícia de forma mais intimista, com a família e amigos.

E, se você está pensando que se trata de uma menina, acertou! O cantor terá uma menininha para lhe acompanhar em seus shows. Um amor, não é?

Na seção de comentários, famosos e anônimos se derreteram com a notícia:

Bem-vindos ao mundo das princesas fortes e corajosas. Que Deus abençoe INFINITAMENTE!, escreveu a cantora Thaeme.

Ahhh, expressou Maísa.

Vem, meteorita!, escreveu uma fã.

VEM METEORA, apontou outra.