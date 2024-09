Na Liberdade, Festival de Danças Folclóricas Internacionais reúne 19 países

Na Capital, a 'Sociedade Brasileira de Cultura Japonesa e de Assistência Social – Bunkyo' realiza a 51ª edição do Festival de Danças Folclóricas Internacionais neste final de semana. Próximo ao Metrô São Joaquim (Rua São Joaquim, 381 - Liberdade), o festival começa às 16h no sábado e às 15h no domingo.

A união entre os povos será homenageada com apresentações de 27 grupos, representando 19 países: Alemanha, Armênia, Áustria, Bolívia, Croácia, Escócia, Espanha, Grécia, Hungria, Israel, Japão, Lituânia, Paraguai, Peru, Portugal, Rússia, Síria, Suíça, Ucrânia, distribuídos em ambos os dias.

Outro atrativo será os estandes de comida típica, assim como os produtos dos países no hall de entrada do Edifício Bunkyo.

Os ingressos estão disponíveis pelo Sympla e saem de forma antecipada por R$ 40 (para cada dia).