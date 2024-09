Instituição em São Bernardo promove simulado aberto do Enem

Com a proximidade do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio), a rede de ensino Singular promoverá mais uma edição do simulado aberto Enem. A atividade acontecerá no sábado do dia 28, das 13h às 18h, no campus Rudge Ramos da Universidade Metodista.

As inscrições são gratuitas e poderão ser realizadas até o dia 23 de setembro (segunda-feira), por meio do portal singular.com.br. Podem participar estudantes de escolas públicas e particulares do Ensino Médio e de cursos pré-vestibulares.