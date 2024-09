Santo André abre inscrições para oficinas gratuitas de cinema e vídeo

Neste mês de setembro, a Escola Livre de Cinema e Vídeo (ELCV) dá início a quatro oficinas gratuitas, ideais para quem quer aprender mais sobre produção audiovisual e a sétima arte: o cinema. As oficinas, que acontecem no equipamento cultural A Casa, onde funciona a sede da ELCV, no bairro Campestre, são de “produção de curtas-metragens”, “técnicas de suspense de Alfred Hitchcock”, “criação de videoclipes” e “comunicação para audiovisual”.

Para se inscrever, basta enviar e-mail para inscricoes@elcv.art.br com nome, endereço, telefone e qual a oficina de interesse no título.

A primeira oficina a começar é a de produção de curtas metragens, que tem início no dia 24/9 e vai até 3/12, sempre às terças-feiras. Nesta oficina, que será ministrada pelos produtores Henrique Freitas e André Sanches, os participantes terão uma imersão no universo da produção cinematográfica. A partir de aulas com ênfase na prática, os alunos produzirão um filme de curta-metragem, aprendendo como funciona cada área de um filme, como o roteiro, direção, fotografia, som e edição. Indicação: 16 anos.

Na quarta-feira (25) acontece a oficina “as técnicas de suspense de Alfred Hitchcock”, promovida pela ELCV em parceria com o Museu da Imagem e do Som (MIS). Com quatro horas de duração, das 18h às 22h, a oficina ministrada pelo professor Marcelo Lyra vai promover um estudo das técnicas de filmagem de Hitchcock, o mestre do suspense. Serão estudadas as técnicas usadas em alguns dos seus principais filmes, como Janela Indiscreta, Chantagem e Confissão, Quando Fala o Coração, Rebeca, Psicose, Um Corpo que Cai, Sabotagem e Suspeita, entre outros. Indicação: 14 anos.

A oficina de criação de videoclipes começa no dia 26/9 (quinta-feira) e vai até 5/12, com aulas às quintas-feiras, das 19h às 22h. O diretor de cinema Bruno Badain vai, a partir de uma música de um artista ou banda da cidade, produzir um videoclipe do zero, começando pelo roteiro e terminando na edição. A oficina terá aulas práticas e teóricas. Indicação: 16 anos.

A última oficina a começar é voltada para quem se sente desconfortável toda vez que precisa se comunicar através da câmera, seja gravando videoaulas, podcasts ou plataformas de reunião. A oficina de “comunicação para audiovisual” começa dia 27/9 (sexta-feira) e vai até 6/12. O ator André Orcaban desenvolverá técnicas comunicativas e ajudará os participantes a encontrarem sua verdadeira identidade.

Orcaban é ator, contador de histórias e arte-educador, desenvolve a mais de quinze anos pesquisas sobre a valorização de memórias pessoais e preparo para o registro áudio-visual, criação de roteiros sem uso de textos e naturalização da fala.

CONFIRA AS OFICINAS

Produção de curtas-metragens, com Henrique Freitas e André Sanches

De 24/9 a 3/12 (terças-feiras), das 19h às 22h;

As técnicas de suspense de Alfred Hitchcock, com Marcelo Lyra

De 25/9 (quarta-feira), das 18h às 22h;

Criação de Videoclipes, com Bruno Badain

De 26/9 a 5/12 (quintas-feiras), das 19h às 22h;

Comunicação para Audiovisual com André Orbacan

De 27/9 a 6/12 (sextas-feiras), das 19h às 22h.