Santo André moderniza o atendimento a empreendedores

Os serviços de atendimento às empresas e de fiscalização prestados pela Prefeitura de Santo André receberam ontem 176 itens de informática que têm como objetivo modernizar, simplificar e desburocratizar os processos de formalização das empresas e obras, melhorando o ambiente de negócios para facilitar e agilizar a atração de novos investimentos na cidade.

A aquisição dos equipamentos foi feita com o objetivo de melhorar a qualidade do serviço prestado ao empreendedor e ao morador, por meio de uma infraestrutura mais qualificada para a realização dos atendimentos e viabilizar a utilização de todo o potencial dos novos sistemas informatizados que foram implementados.

No âmbito do programa Papel Zero, a iniciativa se soma às diversas ações realizadas no sentido de promover a desburocratização e a melhoria do ambiente de negócios em Santo André, o que traz novos empreendimentos e o consequente aumento das oportunidades de trabalho.

As primeiras ações nesse sentido foram a implantação do REDESIM/VRE (Via Rápida Empresa) que, entre os benefícios, reduziu para 18 horas o tempo médio para a abertura de uma empresa, e a plataforma Acto, responsável por agilizar o processo para aprovação de projetos para novas obras.

As demandas de equipamentos junto aos setores de análise e fiscalização foram mapeadas pela Secretaria de Desenvolvimento e Geração de Emprego. O município adquiriu, com recursos do Fundo Municipal de Desenvolvimento Econômico e do Fundo do Conselho Municipal de Política Urbana, 82 tablets, que vão permitir aos fiscais registrar as informações no sistema no ato de fiscalização, 52 impressoras portáteis, que permitirão aos fiscais notificar presencialmente no ato de fiscalização, e 42 mesas digitalizadoras, que permitem aos analistas realizar anotações no desenho das plantas digitalizadas para facilitar as notificações.

Os equipamentos serão recebidos pelas secretarias de Desenvolvimento e Geração de Emprego, Planejamento Estratégico e Licenciamento, Saúde (Vigilância Sanitária), Infraestrutura e Serviços Urbanos e o Semasa (Serviço Municipal de Saneamento Ambiental de Santo André).

Em 2023, foram adquiridos 118 itens com o mesmo objetivo. O valor estimado das aquisições é de R$ 1,2 milhão.