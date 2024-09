Gloria Groove faz ensaio para apresentação no Rock In Rio e promete muita brasilidade

Vem muito aí! Os fãs de Gloria Groove podem esperar um grande evento na apresentação da artista no Rock In Rio. O show da cantora fecha esta quinta-feira, dia 19, no Palco Sunset.

Em nota da assessoria, foram dados alguns detalhes sobre o que vai rolar no show. Depois de fazer o último ensaio já no palco onde se apresenta, Gloria Groove passou por vários ritmos musicais, prometendo uma grande mistura com o jeitinho brasileiro.

Com foco em animar ao máximo o público que vai marcar presença na Cidade do Rock, Groove vai trazer um pouco de pop, funk, rap, samba, pagodão baiano e pagode. Fora isso ela vai ter momentos de conexão com o público.

E a Drag Queen não para por aí! Além de ser a headliner do Palco Sunset nesta quinta-feira, dia 19, ela volta mais uma vez. No próximo sábado, dia 21, Gloria se apresenta na novidade que é o Dia Brasil.