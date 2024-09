Lady Gaga explica motivo de nunca ter rebatido rumores de que ela era homem

Abriu o jogo! A cantora Lady Gaga decidiu falar sobre os rumores que começaram lá atrás, no início de sua carreira. Aos 38 anos de idade, ela lamentou os ataques sofridos, mas deixou claro que nunca se sentiu uma vítima.

Em conversa com o empresário Bill Gates no programa What?s Next? The Future With Bill Gates, ela falou:

- Quando eu estava com meus 20 e poucos anos, havia esse rumor que eu era um homem. Eu viajei o mundo inteiro, fiz turnês e promovi os meus discos, e em quase todas as entrevistas, (...) eu me sentava e perguntavam: há um rumor que você é um homem, você tem algo a dizer a respeito disso?

Lady Gaga então explicou o motivo de nunca ter rebatido os comentários:

- O motivo de não responder essa questão é porque eu não me sentia uma vítima dessa mentira, eu pensava: o que uma criança acusada da mesma coisa pensará se ver uma figura pública como eu me sentindo envergonhada por isso?

Recentemente, a cantora falou com carinho do seu noivo.