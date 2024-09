Sabrina Sato revela não sentir ciúmes de beijos de Nicolas Prattes em novela: - Bem tranquila

Confiança total! O relacionamento de Sabrina Sato e Nicolas Prattes sempre entra nos assuntos mais comentados pelos fãs que adoram os artistas. Desta vez, após a participação da apresentadora no Mais Você, um vídeo do bate-papo dela com Ana Maria Braga nos bastidores viralizou.

Nas imagens, Ana Maria pergunta para Sabrina se ela sente ciúmes das cenas de beijo de Nicolas na novela Mania de Você. Na trama, o ator vive Rudá, que tem um relacionamento com a personagem de Agatha Moreira, mas se envolve com a melhor amiga dela, vivida por Gabz.

Tranquila e rindo, Sato conta que nunca foi de ter ciúmes, nem mesmo da família e da filha, Zoe:

- Acho que a admiração é maior, e eu nunca fui essa pessoa ciumenta, não fui assim com a minha mãe, com meus irmãos, com a minha filha. Eu não tenho isso. Eu sou bem tranquila em relação a isso.

Continuando o bate-papo, a Rainha das Manhãs relembra que têm muitos beijos nas cenas e Sabrina conta que a mãe, Kika Sato Rahal, comenta os momentos com o genro:

- Minha mãe fala assim: Nicolas está proibido para menores essa novela.

Relembrando bons momentos...

Nos Stories, Sabrina Sato aproveitou a quinta-feira, dia 19, para compartilhar o famoso TBT, em que relembrou uma foto com Prattes. No clique, eles estão abraçadinhos e trocando beijos em uma praia. Na legenda, ela foi direta:

TBT do amor.