Faculdade Anhanguera promove ações abertas ao público em São Bernardo

Entre os dias 21de setembro e 5 de outubro, a Faculdade Anhanguera de São Bernardo do Campo oferecerá à população uma programação diversificada e gratuita, composta por palestras especializadas, campanhas sociais e atividades interativas. O evento, organizado pelo curso de Farmácia e Engenharia, busca promover a conscientização sobre temas relevantes da saúde e o mundo digital nas profissões, além de engajar a comunidade em ações solidárias.

Uma das principais ações será a orientação sobre o uso correto de medicamentos e os perigos da automedicação, que ocorrerá no dia 21 de setembro, das 9h às 12h, na Drogaria Madrid (Rua Padre Léo Comissari, 34 - Jardim Silvina). Já no dia 5 de outubro, das 9h às 12h, os alunos de Farmácia estarão no estacionamento do Supermercado Sonda (Avenida Pereira Barreto, 1500 - Baeta Neves), oferecendo orientações à população sobre o uso racional de antibióticos, destacando a importância de evitar a resistência bacteriana, um dos principais desafios da saúde contemporânea.

Para contribuir com causas sociais, a Anhanguera também estará arrecadando doações de roupas para crianças de 4 a 10 anos e brinquedos, que serão destinados à Pastoral da Criança. Também serão aceitas doações de alimentos, roupas e fraldas para idosos, que serão entregues à Casa de São Vicente de Paulo. As contribuições podem ser feitas no auditório do prédio Atlântica, no 1º andar.

Já quem busca uma experiência diferente, o Escape Room Farmacêutico será uma atividade interativa, desafiando os participantes a resolver enigmas de lógica e conhecimento na área de Farmácia. O evento ocorrerá nos dias 30 de setembro e 3 de outubro, das 18h às 19h, no prédio Atlântica. Além disso, a programação contará com palestras de especialistas em temas como oncologia farmacêutica, exames laboratoriais e inovações na indústria farmacêutica.

Interessados em participar das palestras e do Escape Room devem realizar inscrição prévia por meio do link.

Já a programação de Engenharia contará o workshop da Atlas Schindler, palestra sobre digitalização com scanner 3D aplicada à manutenção de máquinas e engenharia reversa e a importância do LEAN na carreira profissional, veículos híbridos e elétricos, maquetes digitais e compatibilização de projetos, e um momento com o CREA Regional do ABC.

Serviço:

Data: 30/09 a 05/10

Local: Faculdade Anhanguera de São Bernardo do Campo – Av. Atlântica, 1º andar

Programação:

- 21/09: Orientação farmacêutica sobre o uso racional de medicamentos

Horário: 9h às 12h

Local: Drogaria Madrid (Rua Padre Léo Comissari, 34 - Jardim Silvina)

- 30/09:

18h às 19h: Escape Room Farmacêutico

19h30 às 20h30: Palestra Exames Laboratoriais – Dr. Marcos Machado Ferreira

20h30 às 21h30: Palestra Farmacêutico na Oncologia – Dr. Fernando Júnior Silva

Workshop Atlas Schindler

- 01/10:

Palestra digitalização com scanner 3D aplicado a manutenção de máquinas e engenharia reversa

A importância do LEAN na carreira profissional

- 03/10:

18h às 19h: Escape Room Farmacêutico

19h às 20h: Palestra Farmacêutico na Indústria – Dr. Luccas Moreira Pinto

20h às 21h: Palestra Farmacovigilância – Dra. Danyelle Cristine Marini

Palestra Veículos híbridos e elétricos

- 04/10:

Maquetes digitais e compatibilização de projetos

- 05/10 – Dia da Farmácia Responsável: Orientações sobre o uso racional de antibióticos

Horário: 9h às 12h

Local: Supermercado Sonda (Avenida Pereira Barreto, 1500 - Baeta Neves)

Atividade: Campanhas de Doação (30/09 a 03/10):

Roupas (4 a 10 anos) e brinquedos para a Pastoral da Criança

Alimentos, roupas e fraldas para a Casa de São Vicente de Paulo

Local de arrecadação: 1º andar no auditório