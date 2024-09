Virginia Fonseca mostra como está o corpo 10 dias após o parto de José Leonardo

Compartilhando diversos momentos do seu dia-a-dia, Virginia Fonseca usou as suas redes sociais para mostrar como o seu corpo mudou após dez dias do nascimento de José Leonardo, seu terceiro filho com Zé Felipe.

Através dos stories, a influenciadora postou um clique, em frente ao espelho, usando top e calcinha, e chamou atenção para sua barriga, que já desinchou bastante.

Nos últimos dias, Virginia encheu as redes sociais de fofura ao compartilhar o ensaio newborn do caçula da família. Os registros, é claro, deixaram os fãs babando.