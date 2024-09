Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá celebra 91 anos no domingo

O ato de aniversário pelos 91 anos de lutas e conquistas do Sindicato dos Metalúrgicos de Santo André e Mauá será neste domingo (22), a partir das 9h, na sede em Santo André, localizada na Rua Gertrudes de Lima, 202, no centro.

A fundação da entidade sindical, a mais antiga da região do ABC, é marcada pela carta do Ministério do Trabalho, publicada no dia 23 de setembro de 1933, que reconheceu a instituição como uma organização de luta dos trabalhadores.

Relembrando o legado de vitórias da categoria, que resultaram em avanços históricos nos direitos de toda a classe trabalhadora, o presidente do Sindicato, Adilson Sapão, comenta sobre mobilizações que refletiram em grandes conquistas, como a redução da jornada de trabalho. “Em 1985, o Sindicato conseguiu derrubar a lei que determinava 48 horas de trabalho semanais ao assinar um acordo com a Black & Decker, aqui em Santo André, prevendo 45 horas sem redução dos salários.”

Na celebração que acontece neste domingo, o destaque da festa será o sorteio entre os associados. “Será um dia festivo. Vamos realizar sorteios de vários prêmios aos trabalhadores sindicalizados. É uma maneira de homenagearmos os metalúrgicos e metalúrgicas que tornaram tudo isso possível, lutando pelos trabalhadores”, celebra Sapão.