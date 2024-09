Aguinaldo Silva e Izabel de Oliveira oficializam retorno à Globo como autores

A Globo confirmou nesta quarta-feira, dia 18, o retorno oficial do autor Aguinaldo Silva, que deu a vida a novelas clássicas, como Fina Estampa e Senhora do Destino. Além dele, Izabel de Oliveira, criadora de Verão 90 e Cheias de Charme, também estará de volta.

Uma novidade é que a empresa passará a realizar oficinas de desenvolvimento de roteiristas para novelas das seis e das sete. Segundo a assessoria da emissora, o novo espaço de convivência de autores de Dramaturgia e Humor com os Estúdios Globo tem como objetivo aproximar mais os criadores das suas obras, além de proporcionar maior integração do grupo.

Uma das idealizadoras do projeto, Rosane Svartman, destaca a importância desse espaço:

- Acho que tem o ingrediente do pertencimento. Você sente que pertence a uma empresa maior. A gente consegue ir até o estúdio, andar pela cidade cenográfica, e ver como daquela página em branco vem o trabalho de centenas de pessoas. E eu gosto de ter esse momento com a equipe, acho que as ideias fluem de outra forma.

O diretor-executivo dos Estúdios Globo, Amauri Soares, falou sobre as mudanças de convivência entre eles desde a pandemia:

- Essa inauguração é cheia de significado. Primeiro porque é uma casa de criação dentro dos Estúdios para que os roteiristas possam trabalhar aqui. Desde a pandemia nos afastamos muito. Todo mundo trabalhando remotamente, com reuniões por vídeo, mas é necessário para a criação o encontro, o esbarrar, o cruzar no corredor e trocar ideias.

E continua:

- Queremos os Estúdios Globo operando em uma capacidade máxima, produzindo mais conteúdo a cada ano para oferecer as melhores ideias para os nossos exibidores: TV Globo, Globoplay e canais pagos.