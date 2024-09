Thalita Ribeiro compartilha emocionante carta aberta para Paquitas Geração 2000; confira

O lançamento do documentário Para Sempre Paquitas atraiu a atenção do Brasil ao reviver histórias das assistentes de palco de Xuxa Meneghel e entregar relatos inéditos e impactantes. Diante da repercussão, Thalita Ribeiro decidiu compartilhar nas redes sociais uma carta aberta para as integrantes da Geração 2000.

A jornalista publicou um clique em que aparece ao lado de Monique Alfradique, Gaby Magalhães Ferreira, Joana Mineiro, Stephanie Lourenço, Lana Rhodes e Letícia Barros. Na legenda, deixou um belíssimo texto agradecendo as colegas pelos momentos inesquecíveis que passaram juntas.

Ao longo de quatro anos, vivemos juntas um sonho incrível e transformador. Foram tantos momentos lindos, e outros nem tanto, mas inesquecíveis. Não vou ficar aqui descrevendo tudo, pois se não coube em um documentário, o que dirá em um post, não é mesmo?!? Só quero que saibam que tenho muito orgulho das mulheres que nos tornamos! Sabemos o que enfrentamos e todas as experiências que vivemos juntas, e cada uma delas nos fortaleceu de maneiras que nem conseguimos medir. As risadas, os desafios, os choros, os esporros, e as conquistas nos moldaram e nos uniram. Sou grata por cada momento ao lado de vocês. Que continuemos sempre a brilhar, levando nossa força e amizade por onde formos. Amo vocês!!!

Na sessão de comentários, as Paquitas homenageadas deixou mensagens de carinho. Monique Alfradique reagiu com vários emojis de coração, enquanto Daiane Amêndola escreveu:

Thata, sou muito feliz e grata por ter vivido esse sonho com vocês. Quantas histórias, amo nossa geração e tudo que vivemos juntas. Que a vida possa nos proporcionar outros encontros. Te amo!

Joana Mineiro também fez questão de retribuir o amor:

Que bom que a gente tem a gente. Amo demais a nossa geração e tenho muito orgulho de tudo que vivemos e mais ainda da força que precisamos ter para enfrentar os desafios.

Gaby Ferreira foi outra ex-assistente de palco que se emocionou com as palavras de Thalita:

Ahh que texto mais lindo é esse? Emocionada! Que bom saber que tudo que sempre passamos, juntas, nos deixou ainda mais fortes. Que essa amizade perdure para sempre. Amo vocês!