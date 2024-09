Flashes da nova cidade. Embaralhados na história. Memorialistas presentes. Descobertas expostas.

“Itália, Portugal, Japão e países ligados à Junta Social Islâmica Brasileira estarão representados na Expo-Acisbec 1994”.

Coluna Memória, terça-feira, 13-9-1994.

De 1994, notícias recuperadas.

1 - Prefeito Walter Demarchi anunciava que concederia à Acisbec um terreno para a construção da sede própria da entidade.

2 - Mohamed Ali Eisaf e Ahmad Ali Saif, proprietários do sítio onde estava o acervo da Vera Cruz, formado por Jordano Martinelli, decidiam doar as peças à Prefeitura.

3 - Cézar Lívio, descendente do historiador Tito Livio, trazia para a Vera Cruz parte da sua coleção de 80 aparelhos de rádio.

4 - Irmãos Corazza traziam para os jardins da Vera Cruz a estrutura de um carretão de ferro, de 1926, utilizado para o transporte até a cidade das primeiras máquinas estrangeiras que deram início ao processo de industrialização pesada em São Bernardo.

5 - Entre as fotos, um painel com a turma pioneira do Colégio Dona Leonor Mendes de Barros, em 1949. Entre os alunos, nomes conhecidíssimos: atriz Marisa Prado, professor Raimundo Nonato da Cruz, vereador Sidney Coppini, agitador Walter Comes Miranda, esportista José Fabio Cassettari (o Zeca), empresário Orlando Aceto...

Valter Moura vibrava.

Crédito das fotos 1, 2, 3 e 4 - Mário Ishimoto; Projeto Memória; reproduções: Claudio Roberto Medice

IMAGENS DE 1994. O grande palco, externo e interno, o estande da Acisbec com Beltran Asêncio, Augusto Toldo, Geraldo Morassi e equipe, mais a sorveteria com apoio da Casa Kioto pró-Hospital do Câncer

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Sexta-feira, 23 de setembro de 1994 – Edição 8813

MANCHETE – Ibope aponta vitória de FHC já no primeiro turno.

TEMPO – Estiagem prolongada provocava 12 incêndios na região.

CULTURA & LAZER – Turnê da banda Blitz fazia escala em Santo André: grupo apresentaria antigos sucessos e duas canções inéditas no Clube Atlético Aramaçan.

RIO GRANDE DA SERRA – Uma nova casa noturna era inaugurada, a Dancing Night’s, à Rua Agostinho Cardoso, 20, Centro.

EM 23 DE SETEMBRO DE...

1812 - Criada a Freguesia de São Bernardo, a nona da cidade de São Paulo, e sua respectiva paróquia religiosa, que pelos 100 anos seguintes seria a única do atual Grande ABC.

1899 - Natalino Vertematti nasce em Ribeirão Bonito (SP). Chega em Santo André em 1910. Aqui foi pintor de profissão, músico por diletantismo e liderança sindical com formação anarquista.

1959 - Hortência Maria de Fátima Marcari, a craque Hortência do basquete brasileiro, nasce em Potirendaba (SP). Passou a infância em São Caetano e iniciou carreira no São Caetano EC.



MUNICÍPIOS BRASILEIROS

No Estado de São Paulo, hoje é o aniversário de Serra Negra. Elevado a município em 1859, quando se separa de Mogi Mirim.

Pelo Brasil: Arixá (MA), Campos Altos, Ferros e Três Corações (MG), Romelândia, São Bento do Sul e Timbé do Sul (SC) e Siqueira Campos (PR).

HOJE

Dia Internacional contra a Exploração Sexual e o Tráfico de Mulheres e Crianças

Dia do Técnico Industrial e do Técnico em Edificações

Dia do Soldador

Dia do Sorvete

Dia de São Lino

23 de setembro

Lino foi o segundo papa, escolhido pelo próprio Pedro para sucede-lo. Seu pontificado durou 12 anos. Sofreu o martírio no ano 77.

Ilustração: News Vatican (divulgação)