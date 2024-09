Após lesões, Guarani vai ao mercado e contrata atacante que estava na Série C

Mesmo após o fechamento da janela de transferências, o Guarani está atento ao mercado e fechou uma nova contratação para a reta final da Série B do Campeonato Brasileiro. Trata-se do atacante Marcelinho, de 28 anos, ex-Ferroviário-CE.

A negociação foi possível porque Marcelinho estava livre no mercado. Ele encerrou seu contrato junto ao clube cearense antes do fim da janela de transferências. O jogador chega como um pedido da comissão técnica, que perdeu Airton e Marlon Douglas por lesão - devem ser desfalques por até um mês.

O novo reforço do Guarani fez 25 jogos pelo Ferroviário em 2024, com seis gols e duas assistências. Mesmo assim, não conseguiu evitar o rebaixamento do clube para a Série D. Revelado pelo Foz do Iguaçu-PR, teve quatro passagens pelo Londrina, Paysandu, Camboriú-SC, entre outros. Entre 2020 e 2021, também defendeu Marítimo e FC Vizela, ambos de Portugal.

Com a vitória por 1 a 0 diante do Mirassol, o Guarani segue na lanterna (20º), mas com 24 pontos, dois a menos do que o Brusque, 19º com 26, e quatro a menos do que o Ituano, primeiro fora da zona de rebaixamento, em 16º com 28. O time de Campinas, porém, tem um jogo atrasado, diante do Botafogo.

O Guarani volta a campo na próxima terça-feira, às 19h, quando visita o Operário no estádio Germano Kruger, em Ponta Grossa (PR), pela 28ª rodada. O adversário tem 36 pontos, na zona intermediária da tabela.