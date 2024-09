Morre, aos 61 anos de idade, a atriz Andreia Fetter

O mundo dos famosos passou por várias perdas em 2024. Morreu no dia 18 de setembro, Andreia Fetter, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. Aos 61 anos de idade, a atriz estava lutando contra o câncer.

A famosa ficou conhecida por seus trabalhos em emissoras de televisão entre 1980 e 1990. Andreia atuou em O Canto da Sereia, na TV Manchete. Além de programas humorísticos, como Viva o Gordo, da Rede Globo.

A famosa também foi Miss Rio Grande do Sul e capa da Playboy em 1990.