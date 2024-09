Chorando, Projota conta sobre invasão no Encontro com Patrícia Poeta: - Dei acesso a tudo, celular, cartão, conta

Projota foi entrevistado no Encontro com Patrícia Poeta nesta quinta-feira, dia 19, para dar seu relato sobre a invasão da sua casa que ocorreu no início dessa semana. Como já visto aqui no ESTRELANDO, o cantor teve sua residência invadida por quatro bandidos e, em vídeo publicado em seu Instagram, ele disse que sua maior preocupação eram seus filhos.

Durante o programa, Projota deu mais detalhes do ocorrido.

- Já acordei com um deles tapando minha boca falando para eu ficar quieto, perguntando se eu tava sozinho. Meus filhos estavam no quarto ao lado. Foi muito difícil de entender. Parecia um pesadelo. Difícil acreditar que aquilo estava acontecendo, iniciou o relato.

Questionado pela apresentadora Patrícia Poeta se em algum momento eles chegaram a ameaçar os filhos, o cantor contou que não, mas ameaçaram levá-lo para outro lugar e na hora só se preocupou em deixar seus as crianças sozinhas e vulneráveis.

- Eles falaram, ninguém vai se ferir, não vamos fazer nada com você nem com seus filhos. Mas aí que tá o problema, eles acreditavam que eu tinha joias, dinheiro, cofre e eu não tenho nada disso em casa. Fazer eles acreditarem nisso era quase impossível. Ameaçaram me levar e minha preocupação foi deixar meus filhos sozinhos e vulneráveis no meio da madrugada. Ficava imaginando minha filha acordando no meio da noite e estar sozinha, contou.

- Foi muito difícil manter a calma e eu fiquei mais quieto possível, respondia tudo que eles perguntavam e eu coloquei na minha cabeça: vou falar tudo que eles quiserem. Dei acesso a tudo, celular, cartão, conta. Só queria que acabasse, já sabia que tinha perdido tudo de valor. Eles acreditaram que meus discos de ouro tinham valor e levaram, só deixaram um, relatou.

Emocionado, Projota contou que apesar do susto, fica aliviado de os filhos não terem presenciado nada daquilo.

- Disco de ouro a gente faz mais música e ganha mais, não trauma dos meus filhos foi essencial. Eu não consigo dormir, imagina se a minha filha tivesse vivido isso. Queria fazer aquilo acabar o mais rápido possível

Ao final da entrevista, Patrícia questionou veracidade do vídeo gravado pelos invasores humilhando o cantor e as piadas entre os grupos de WhatsApp dos bandidos, e ele comentou que realmente aconteceu quando perceberam quem era o dono da casa.

- Me filmaram já mandando no WhatsApp para outras pessoas. Era humilhação mesmo, foi um momento muito difícil. Ser humilhado e ficar calado. E é o que eu sempre falo, eu tenho muito a perder com a minha carreira, mas com meus filhos eu tenho tudo a perder, então eles podiam humilhar, debochar, mas só queira que acabasse e não afetasse eles, finalizou.