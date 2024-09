Marina Helena defende em sabatina subsídio a Uber na periferia e motos em faixas de ônibus

A candidata Marina Helena (Novo) disse nesta quinta-feira, 19, em sabatina ao Estadão, que há casos em que a disponibilização de ônibus deixou de ser a melhor solução para o transporte público nas periferias de São Paulo. Ela defendeu como alternativa que a Prefeitura dê subsídio - uso de dinheiro público - a viagens de transporte por aplicativo para os passageiros em alguns locais.

"A cidade se espraiou tanto que, chegando lá na periferia, não faz sentido você colocar um ônibus. Às vezes vale mais a pena o governo subsidiar para a pessoa, por exemplo, poder pegar um Uber. Ou usar outro modal do que ter um ônibus ali, porque não tem passageiro suficiente, mas você tem que atender aquelas pessoas", disse a candidata a prefeita do Novo.

Outra proposta de Marina Helena para o transporte público é diminuir o preço da passagem de ônibus fora dos horários de pico. O objetivo é incentivar que as pessoas optem por utilizar o serviço nos horários menos movimentados, o que segundo a candidata traria "ganhos imensos" tanto na melhoria do trânsito nas horas mais intensas como na lotação dos ônibus, que em tese deixariam de circular superlotados.

"Com isso você consegue até reduzir a frota. Hoje você precisa de uma frota enorme e o subsídio é muito alto por conta dos horários de pico. Se você pegar, você paga esse valor imenso por quatro horas que as pessoas usam o transporte. Depois você tem que ter ônibus ali, mas eles vêm vazios. Então, com isso, você acaba diminuindo o custo como um todo. Mas isso é feito de maneira gradual. Vai precisar ser calibrado", afirmou Marina.

Ela disse ainda que sua proposta é aumentar os corredores de ônibus e de moto - conhecidos como faixa azul - na cidade. "A gente também tem a ideia de onde não for possível estabelecer os corredores de moto, que possam ser usadas as faixas de ônibus para isso", declarou.