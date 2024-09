Meia Romisson projeta jogo duro diante do Botafogo-PB

Brigando de vez pelo acesso à Série B do Brasileiro, após o a vitória por 1 a 0 sobre o Botafogo-PB, o elenco do São Bernardo FC já iniciou a preparação para o próximo compromisso, sábado (20h), novamente contra o time nordestino, agora em João Pessoa.

O meia Romisson, titular em 32 jogos do Tigre no ano, reconhece que, apesar de ainda não ter vencido na segunda fase, o adversário é perigoso em casa. “É mais uma final de campeonato, então de novo vai ser um jogo de detalhe, de muita luta e disputa. Temos alguns dias ainda até o duelo e vamos aproveitar da melhor forma. É ir lá para dar nosso melhor e voltar com bom resultado para o São Bernardo”, afirmou o atleta, 28 anos.

Na terceira posição no Grupo B, com quatro pontos, o Aurinegro pode assumir a liderança na rodada, caso os líderes Remo e Volta Redonda, com cinco pontos cada e que voltam a se enfrentar, fiquem outra vez no empate.