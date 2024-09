Revelações, ameaça de desistência e brigas... Confira tudo que rolou na madrugada de A Fazenda

A primeira Prova do Fazendeiro da edição revirou os ânimos dos peões mais vigiados do país durante a noite da última quarta-feira, dia 18. A vencedora da disputa pelo título mais concorrido da semana foi Júlia Simoura, que agora tem o poder de colocar uma pessoa direto na Roça - e é claro que esse fato está deixando muitos deles um tanto assustados.

Babi foi uma das pessoas que se preocupou com o título de Júlia, pois teme ser indicada pela peoa.

- O grupão ganhando mais uma vez. Estão em número maior. Às vezes, estamos erradas, declarou.

Indicação da Fazendeira

Em conversa com Flor, a fazendeira Júlia falou sobre suas possíveis indicações, mas disse que não pensa em mandar suas antigas aliadas, Fernanda, Vanessa ou Babi.

- Posso estar em conjunto de pensamento com pessoas, mas meu voto é meu voto, revelou.

- Seja fiel a quem te abraçou no começo e faça o que tem que fazer. Por mais que você discordou, não esqueça do passado, aconselhou Flor.

- Óbvio, sou muito fiel com minha palavra, rebateu.

Zé Love deixou avisado

Durante uma conversa, o ex-jogador de futebol afirmou que não vai aceitar brincadeiras na hora da divisão das tarefas e ameaçou levar todos para a Baia.

- Amanhã, na hora que designar o trabalho ali, pode ter certeza que vão tirar onda com a gente! Só que a gente vai fazer o trampo. Eu vou avisar: Se tirar onda, vai virar Baia, casa inteira. Se começar a pegar no pé da menina, e ficar falando alto com as meninas, vai todo mundo para o inferno, ameaçou.

- Eu também não faço p***a nenhuma. Vai todo mundo ficar com fome, tomar banho no frio, concordou Fernanda.

Falando em Fernanda, a peoa revelou que pensou em bater o sino e desistir do reality e declarou que não quer ser a vítima da edição.

- Odeio ser vítima de qualquer coisa, mas aqui tá f**a. Chorar, ser vitimista. É muita gente contra. Gente, eu não estou precisando muito dessa grana, não. Qualquer coisa vou lá e bato o sino, revelou.

Camila chora ao falar do ex, Lucas Buda

Em conversa com Camila, Sasha fala da possibilidade de Buda estar no Paiol.

- Modéstia à parte, se ele aceitou isso mesmo, é muito vacilo... Sabe por que eu acho que é vacilo? É tipo pisotear numa história que não tinha mais pra quê, sabe? Ele entrar aqui sabendo que eu estaria aqui, porque meu nome estava em todas as listas, é tripudiar um relacionamento que em muitos anos teve muita coisa bacana. É pegar tudo que a gente viveu, esses 16 anos, e tornar em pão e circo, declarou Camila.

Chorando, a peoa continuou dizendo que entrou no programa para tirar o título de ex do Buda e quer mostrar que é melhor que isso.

- Eu estou aqui para me desvencilhar da imagem dele. Ele vir para cá é continuar dando pano para manga. Estudei para c*****o, minha mãe lutou pra c*****o, para no final eu ser conhecida como ex de alguém. Não quero ser ex de alguém. Quero ser uma mulher f**a que foi capaz de se livrar de uma situação muito esdrúxula, finalizou.

Raquel Brito diz que irmão está com psicológico afetado

Raquel, em conversa com outros peões, revela que seu irmão, vencedor do BBB24, Davi Brito, não pensou em entrar em outro reality, pois ficou com o psicológico muito abalado após a fama.

- Está psicologicamente muito afetado. Ele está tomando tarja preta. Está psicologicamente muito afetado. Quando você ganha milhões, sua vida muda. Muda em todas as formas. É gente que está contra seu lado e vira contra você, declarou.

Depois de um tempo, Raquel chora sozinha na área externa e diz estar se sentindo muito sozinha.

- O que eu vim fazer aqui? Podia estar tranquila em casa, com a minha mãe, minha cama, minhas coisas e estou aqui quebrando a cabeça. Tem muita gente diferente querendo o mesmo prêmio que eu. Onde eu estava com a cabeça? Estou me sentindo muito sozinha aqui, declarou.

Parece que mesmo na primeira semana, o jogo já começou a mexer com a cabeça dos peões!