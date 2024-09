Identidade nacional será o melhor caminho a evitar golpes, diz Russomanno

Conhecido por sua atuação em prol dos direitos do consumidor, o deputado federal Celso Russomanno (Republicanos) acredita que a nova CIN (Carteira de Identidade Nacional) vai auxiliar no combate aos golpes praticados na internet. Em entrevista concedida ao Diário nesta quarta-feira de manhã, o parlamentar falou sobre os benefícios do documento.

“A identidade nacional vai ser o melhor caminho para evitar golpes. Isso porque vai ser possível localizar o autor do golpe apenas pelo seu CPF. Muitas vezes, os golpistas não estão no Estado onde praticam o estelionato e isso dificulta no momento de investigação, porque o boletim de ocorrência é registrado em um Estado e o golpista está em outro. Com a identidade nacional, se um cara de São Paulo comete um golpe no Piauí, o delegado de lá vai conseguir localizá-lo e dar seguimento à ocorrência”, explicou o deputado.

A mudança faz parte de adequação à lei nº 14.534, de janeiro de 2023, a qual determina que, a partir de 2032, a CIN será o único documento válido nacionalmente – até lá, o RG continua válido. A nova identidade, em formato físico e digital, integra os dados de identificação do cidadão e estabelece um fluxo nacional em tempo real para todos os órgãos de identificação.

ESTATÍSTICA

Reportagem publicada pelo Diário em junho mostrou que, entre 11 de janeiro e 5 de maio deste ano, foram emitidas 9.095 CINs no Grande ABC. Santo André registrou 1.242 emissões, enquanto São Bernardo teve 2.220 e São Caetano liderou, com 3.512. Diadema contou com 501 emissões, Mauá com 1.279, Ribeirão Pires com 328 e Rio Grande da Serra com 13. O número representa apenas 0,3% da população de 2.696.530 habitantes da região, segundo dados do Censo Demográfico de 2022 realizado pelo IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística).

“A nova identidade nacional tem aspectos tecnológicos que proporcionam um documento seguro contra fraudes e que também está alinhado às práticas internacionais de segurança”, afirmou Russomanno.