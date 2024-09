Palavra do Leitor - 19 de setembro de 2024

Escola cívico-militar – 1

‘Câmara de Santo André adia votação para criar escola cívico-militar’ (Política, ontem). Há melhoria em investimentos nas escolas? Existe concurso aberto para suprir o quadro de funcionários? Psicólogos e apoio pedagógico? Antes de pensar em escola cívico-militar, vamos olhar e melhorar a escola atual, por favor.

Lilian Carla Cavalcante Rotta de Freitas

do Instagram

Escola cívico-militar – 2

Não precisamos de escolas cívico-militares. Quem tem vocação e quer estudar em uma escola militar que procure as já existentes. Há quem goste e quem tem outras aspirações. A escola, assim como o Estado, deve ser laica, cada um no seu quadrado. Cada um procura seu caminho com a liberdade necessária para se formar um cidadão, essa é a real democracia. Estão forçando essa tal escola militar, puro exagero.

Sidnei Caetano Eugênio

do Instagram

Escola cívico-militar – 3

Escola militar é só mais uma opção e será apenas algumas poucas. Noventa por cento das escolas ainda vão ter o ensino convencional, onde um professor, com graduação EAD (Ensino a Distância) das uniesquinas, é admitido ao passar em concurso público. Se defendem a democracia, qual o problema de os pais escolherem querer matricular em meia dúzia de escolas militares ou escolas convencionais?

André Luís

do Instagram

Golpes bancários

Acredito ser responsabilidade das instituições financeiras responder pelos constantes golpes que todos nós, principalmente os mais idosos, podemos sofrer por estes estelionatários, que, infelizmente, não são devidamente punidos por lei. Que a Justiça os mantenha trancafiados por muitos anos. É preciso que o governo federal, Executivo e Legislativo, criem leis duras para acabar de vez com estes bandidos, que destroem famílias com esta criminosa atividade. Com isto atendido em lei, é necessário que a federação financeira crie mecanismos de bloqueios inéditos nas transações e imediatamente comunique à família a transação antes de concretizá-la com a identificação gerencial de cada correntista. Se isto não ocorrer a instituição será responsabilizada pelo débito e terá de devolver o prejuízo causado. O correntista acredita na credibilidade da instituição e merece toda a segurança; e cabe a esta a total segurança de seus clientes nestas situações golpistas, selecionando, treinando e se equipando com ferramentas adequadas na proteção de todos. É fundamental que o governo federal tome ciência e providências.

Euclides Marchi

Santo André

Debates

‘Após cadeirada, provocações de Marçal voltam a dominar debate’ (Política, ontem). Com exceção de Tabata Amaral, todos os outros candidatos parecem querer e estimular a baixaria, não evitá-la.

Régis Rezende

São Caetano