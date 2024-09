Fiscal crível e comprometido impacta a política monetária, diz BC

O Comitê de Política Monetária (Copom) do Banco Central repetiu nesta quarta-feira, 18, as mesmas considerações sobre a política fiscal que já estavam presentes no seu comunicado anterior, de julho, quando afirmou que as contas públicas têm impacto nos juros via ancoragem das expectativas de inflação e prêmios de risco.

"O comitê reafirma que uma política fiscal crível e comprometida com a sustentabilidade da dívida contribui para a ancoragem das expectativas de inflação e para a redução dos prêmios de risco dos ativos financeiros, consequentemente impactando a política monetária", afirmou o colegiado, repetindo o mesmo texto da reunião anterior.

Os membros do Copom reafirmaram que "monitoram com atenção" a forma como os desenvolvimentos recentes da política fiscal afetam a política monetária e os ativos financeiros. A percepção dos agentes sobre as contas públicas, eles destacaram, tem afetado tanto as expectativas, como os preços de ativos.