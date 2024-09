Pesquisa Quaest em Porto Alegre: Sebastião Melo tem 41% e Maria do Rosário tem 24%

Pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral em Porto Alegre divulgada nesta terça-feira, 17, mostra que o atual prefeito, Sebastião Melo (MDB), lidera a corrida com 41% das intenções de voto. A deputada federal Maria do Rosário (PT) aparece em segundo com 24% da preferência dos eleitores.

A ex-deputada estadual Juliana Brizola (PDT) aparece com 17% das intenções de voto. O deputado estadual Felipe Camozzato (Novo) tem 3% e auxiliar de enfermagem Fabiana Sanguiné (PSTU) registrou 1% na sondagem. Carlos Alan (PRTB), Luciano do MLB (UP) e Cesar Pontes (PCO) não pontuaram. Indecisos somam 6% e 8% dos eleitores porto-alegrenses pretendem votar branco ou nulo.

A pesquisa da Quaest foi encomendada pela RBS TV e fez entrevistas presenciais com 900 eleitores de Porto Alegre entre os dias 14 e 16 de setembro. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos e o índice de confiabilidade é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número RS-00134/2024.

Comparado com a última pesquisa, divulgada em 27 de agosto, Melo cresceu cinco pontos porcentuais e Maria do Rosário caiu sete pontos porcentuais. Na época, os dois candidatos estavam empatados tecnicamente. Juliana Brizola passou de 11% para 17%. Felipe Camozzato manteve o mesmo índice.

Na pesquisa espontânea, onde os eleitores falam o nome de preferência sem ter contato com a lista oficial de candidatos, Melo foi lembrado por 27% e Maria do Rosário por 13%. Juliana Brizola foi citada por 6% e Camozzato por 1%. Sanguiné foi citada, mas não chegou a pontuar. Indecisos somam 52%.

Melo venceria Maria do Rosário em segundo turno, aponta Quaest

Se o segundo turno em Porto Alegre for entre Sebastião Melo e Maria do Rosário, o atual prefeito teria 56% das intenções de voto, enquanto a petista seria escolhida por 33%. Indecisos são 4% e outros 7% votariam branco ou nulo.