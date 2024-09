Uma aula coletiva E uma parceria formada: IHGSP e a Memória do Grande ABC.

O Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo está prestes a completar 130 anos, fundado que foi ao meio-dia de 1º de novembro de 1894. E quatro dos seus membros estiveram em Mauá:

1 – O presidente João Tomás do Amaral

2 – A vice-presidente, Cristiane Carbone

3 – O diretor Aristides Almeida Rocha

4 – O diretor Fabio Mikhail Abou Rejaili Siqueira

Uma verdadeira aula coletiva foi proferida pelos quatro representantes do Instituto, firmando-se um elo entre a entidade e a Memória do Grande ABC.

PRIMÓRDIOS

O Instituto Histórico e Geográfico de São Paulo nasceu com o apoio da Faculdade de Direito do Largo São Francisco. A primeira reunião foi dentro da faculdade, com o apoio do seu diretor, Barão de Ramalho.

João Tomás do Amaral

MAUÁ

Estou no Instituto desde 2004 e realizamos um trabalho em parceria, como a Memória Paulistana e um projeto pedagógico em forma de oficina de artes com alunos em Mauá.

Cristiane Carbone

GRANDE ABC

Quando o Estado idealizou o projeto dos Museus Históricos e Pedagógicos, a região esteve presente com três museus, o Raposo Tavares (São Bernardo) e os outros dois em Diadema e Santo André.

Fábio Siqueira

JOÃO RAMALHO

Projetos ambientalistas importantes nasceram na região, como a Cicpaa, de controle da poluição, origem da atual Cetesb.

Historicamente, uma das primeiras multas aplicadas no Brasil foi ao filho de João Ramalho, dois tostões por poluir um córrego na Vila de Santo André da Borda do Campo.

Aristides Almeida Rocha

LEMBRANÇAS

O presidente João Tomás do Amaral citou com muito carinho o nome de Wanderley dos Santos, que foi titular do IHGSP e que em seus trabalhos destacou sempre a história do Grande ABC.

João do Amaral lembrou sua ligação pessoal com a cidade de Mauá: “Vinha com a família comprar cerâmica pelos lados do Parque Quarto Centenário para venda no bazar de minha mãe, em São Paulo”.

NO AR

A íntegra da participação do Instituto Histórico e Geográfico no encontro dos memorialistas, em Mauá, está no site do Diário do Grande ABC – www.dgabc.com.br – e nas várias plataformas do jornal, num trabalho do DGABC-TV.

Crédito da foto 1 – Cecília Camargo/PMM

AULA COLETIVA. Mauá, 30 de agosto de 2024. IHGSP participa do III Encontro dos Memorialistas do Grande ABC. Presidente João Tomás do Amaral (ao microfone) com colegas da diretoria: Cristiane Carbone, Fábio Siqueira e Aristides Almeida Rocha

DIÁRIO HÁ 30 ANOS

Domingo, 18 de setembro de 1994 – Edição 8809

FUTEBOL – Blumoon e Jardim Anchieta decidiam naquele domingo (18-9-1994), no Estádio Municipal de Mauá, o título de campeão amador de Mauá.

O auxiliar de escritório Mauricio Pereira, há 13 anos defendendo as cores do Blumoon, teve a foto publicada na capa do Diário. Wilson Magão, também mauaense, assina a foto.

NOTA DA MEMÓRIA – O Estádio Municipal de Mauá começou a ser construído em 1968 e foi inaugurado em 8 de dezembro de 1984, aniversário da cidade. Posteriormente, recebeu o atual nome do esportista Pedro Benedetti.

EM 19 DE SETEMBRO DE...

1904 – Do correspondente do Estadão em São Bernardo: a firma Bergmann, Kowarick & Companhia, estabelecida na Estação São Bernardo, montava uma fábrica de fio. Até então mantinha uma fábrica de tecidos de lãs.

Comentava o correspondente: “O progresso da nossa estação, que já marcha de vento em popa, vai receber, portanto, mais um grande impulso, o que deveras o estimamos”.

HOJE

Dia do Ortopedista

MUNICÍPIOS BRASILEIROS

Hoje é o aniversário de Guararema, na Grande São Paulo.

Pelo Brasil, entre outros, aniversariam: Conselheiro Lafaiete e Raul Soares (MG), Dois Irmãos (RS), Euclides da Cunha (BA) e Guarapari (ES).

Nossa Senhora da Salete

19 de setembro

Nesta data, em 1846, Nossa Senhora aparecia a duas crianças na montanha de La Salette, nos Alpes franceses: Maximin Giraud, 11 anos, e Mélanie Calvat, de 15.

Ilustração: Paróquia NS da Salete, Vila Helena, Santo André