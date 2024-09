Presidente do Fed diz que taxa de juros dos EUA não tem trajetória pré-definida

O presidente do Federal Reserve (Fed, o banco central norte-americano), Jerome Powell, afirmou que não há "um curso predeterminado" para administrar a taxa de juros e que o BC dos Estados Unidos continua dependente de dados econômicos para adotar suas decisões de política monetária a cada reunião, durante entrevista coletiva.

Powell destacou que os dirigentes estão atentos aos riscos para atingir os objetivos de seus dois mandatos, que são a estabilidade de preços e a máxima geração de empregos.

"A nossa postura paciente no último ano gerou dividendos", comentou o presidente do Fed, ao destacar a postura do Fed de manter as taxas de juros restritivas para conter a alta da inflação.