Desabamentos de casas são registrados nesta quarta no Galpão Eiji Kikuti

Moradores do Bairro Cooperativa, em São Bernardo, afirmam que 30 casas do Galpão Eiji Kikuti, no bairro Cooperativa, em São Bernardo, desabaram na manhã desta quarta-feira (18). Segundo relatos, parte do prédio cedeu após ação da equipe da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano), que desde o início do mês avançou na desocupação da área considerada de alto risco. Não há registro de vítimas.

“Conforme os moradores vai saindo, eles já vão destruindo as casas, quebrando. Por conta dessa demolição, o pessoal da CDHU disponibilizou caminhões para tirarem as coisas. Isso acabou cedendo a parte de trás do prédio”, relata a dona de casa Jaciana Ferreira, 31 anos.

Mais informações em breve.