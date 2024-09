Olha ela! Katy Perry surpreende participantes de Estrela da Casa com visita

E veio aí! Os participantes do Estrela da Casa, reality de música da Rede Globo, foram surpreendidos com uma visita daquelas na tarde desta quarta-feira, dia 18. No Brasil para se apresentar no Rock in Rio, no próximo sábado, dia 20, Katy Perry foi convidada para visitar a casa e causou uma enorme euforia nos competidores.

A presença da cantora foi revelada por Gael Vicci, que apertou o botão na área externa da casa e uma cortina se abriu, mostrando a cantora estadunidense. Assim que abriu, Katy Perry, acompanhada da apresentadora Ana Clara, se aproximou dos participantes e perguntou os nomes de cada um.

Em seguida todos se dirigiram para o estúdio musical. No local, a cantora se sentou ao lado da apresentadora e, além de conversar com todos, pediu para que eles cantassem músicas autorais.

E não parou por aí! Katy também aprendeu a rebolar durante o programa.

Vale pontuar que a cantora desembarcou no Brasil no último dia 16, e está fazendo a alegria dos fãs brasileiros.