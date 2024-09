Wise obtém licença de Instituição de Pagamento do Banco Central do Brasil

A Wise informou que recebeu licença de Instituição de Pagamento (IP) do Banco Central do Brasil. A autorização concede à fintech conexão direta ao Sistema de Pagamentos Brasileiro (SPB) e ao Sistema de Pagamentos Instantâneos (SPI - infraestrutura que viabiliza o Pix), eliminando a necessidade de intermediários.

A Wise já possui conexão semelhante em outros países estratégicos, como Austrália, Cingapura, Reino Unido e Hungria.

"A obtenção da licença é uma conquista para a Wise e reforça nosso compromisso em aprimorar a experiência do nosso cliente no mercado nacional", destaca em nota o diretor executivo da Wise no Brasil, Enio Almeida.

O executivo acrescenta que a licença de Instituição de Pagamento possibilitará à Wise oferecer, futuramente, contas de pagamentos com dados bancários em reais e chaves Pix para seus clientes em todo o mundo.

Em agosto, a Wise atingiu o marco de 2 milhões de cartões emitidos no Brasil, dobrando o número de emissões em um período de apenas 12 meses.

Além disso, a empresa viu sua base de clientes crescer 94% no Brasil no último exercício financeiro - encerrado em 31 de março de 2024.