Emocionado, Projota posta vídeo e fala de invasão na sua casa: - Medo total de fazerem mal aos meus filhos

O cantor Projota teve sua casa invadida e foi feito refém na madrugada da última terça-feira, dia 17.

Até o momento apenas sua assessoria e sua ex-esposa, Tâmara Contro, tinham comentado o assunto, porém, o próprio cantor publicou um vídeo em seu Instagram nesta quarta-feira, dia 18, contando o que aconteceu e como está agora.

Além dele, seus filhos também estavam em casa e no vídeo ele explica que eles eram sua maior preocupação no momento.

- Na madrugada anterior a essa, homens invadiram minha casa, me amarraram e assaltaram minha residência e eu estava com meus filhos em casa, o que deixou tudo mais pesado para mim. Para quem me acompanha aqui sabe o quanto eu amo os meus filhos, a grande realização da minha vida é ser pai. No primeiro momento meu maior medo era de eles fazerem algum tipo de mal aos meus filhos, iniciou.

- Eles falaram que não queriam fazer mal nem para mim, nem para os meus filhos. Mas comecei a ficar com medo, pois eles estavam procurando joias, dinheiro, mas eu nunca tive aqui em casa. Fiquei com medo deles usarem meus filhos para tirar alguma informação de mim, contou emocionado.

Projota continuou contando que os invasores procuraram bens e conseguiram entrar em suas contas bancárias, mas, apesar de ter perdido dinheiro, isso não importou muito no momento tenso.

- Eu perdi uma grana, mas perante o perigo da vida dos meus filhos eu só pensava: leva tudo. Só pensava na vida dos meus filhos, era o mais importante, explicou o cantor.

Para finalizar, ele explicou que todos estão bem e que seus filhos nem viram o ocorrido.

- A gente está bem. Eu não fui agredido e meus filhos nem viram o que aconteceu, eles estavam dormindo, finalizou.

Na legenda da publicação, o cantor agradeceu as mensagens de carinho e a preocupação de todos.

Obrigado a todos que oraram por mim até agora, por todas as mensagens de carinho e preocupação que tenho recebido. Seguimos, e seguimos com fé. Deus no comando de tudo, nos protegendo, abençoando e guiando. Assim será sempre!