Filha de Silvio Santos mostra relógio com a voz do apresentador: Saudades

Bateu saudade! Daniela Beyruti usou as suas redes sociais para mostrar uma coleção de relógios em homenagem ao seu pai, o apresentador Silvio Santos que morreu no mês de agosto, aos 93 anos de idade.

Através dos stories, Daniela se emocionou ao ver o relógio do Baú, que anuncia o horário com a voz do próprio Silvio Santos.

Encontrei mais esse presente que você nos deixou. Já com saudades das suas ideias especiais. Seus fãs vão amar, escreveu ela, emocionada com o objeto.

Em outra postagem, a vice-presidente do SBT mostrou toda a coleção.

Uma coleção de relógios com sua voz.

Homenagem ao apresentador

Na última terça-feira, dia 17, completou um mês da morte do apresentador. Gabriela Abravanel, sobrinha-neta de Silvio, usou as suas redes sociais para relembrar dele com carinho.

Com uma foto de uma cartinha que recebeu do comunicador, ela escreveu:

A você bonita Gabriela! O tio deseja sucesso, saúde e felicidades com muitos beijos, Silvio Santos. 17 de setembro de 2007 - Um mês da despedida, 17 anos dessa carta. Você nos deixou dia 17/08. Dia do meu aniversário, meu número da sorte.. E o Universo me trouxe esse número o tempo todo no último mês. Seguimos com dedicação, carinho, admiração e respeito!