Projota se pronuncia após ter casa invadida e ser feito refém: Minha mente não me deixa dormir

A equipe de Projota informou que o cantor teve sua casa invadida por assaltantes e foi feito refém pelos criminosos. O artista não estava sozinho e seus dois filhos também estavam na residência. Na madrugada desta quarta-feira, dia 18, o famoso surgiu nos Stories do Instagram para falar sobre o ocorrido.

Após recuperar acesso às redes sociais, Projota agradeceu a todas as mensagens que recebeu e declarou que precisa descansar antes de responder a todas elas.

- Estou gravando esse Stories só para tranquilizar vocês, dizer que está tudo bem, as crianças estão bem. Estou muito cansado. Todos os meus amigos, as pessoas que se importam comigo, que me mandaram mensagem, muito obrigado, amanhã eu respondo. Preciso muito descansar e comer alguma coisa, que não comi o dia inteiro. Muito obrigado mesmo por todas as mensagens e por todo o carinho, está tudo bem.

Algumas horas depois, escreveu:

Meu corpo está cansado. Meus olhos pesados, mas minha mente não me deixa dormir.

Tâmara Contro, ex de Projota, já havia informado aos seguidores que estava no aeroporto voltando para casa. A famosa estava saindo do Rio de Janeiro para ir ao encontro dos filhos e revelou ansiedade para tê-los no colo. Tamy tranquilizou os seguidores ao contar que as crianças estão bem. Mais tarde, após se reunir com os pequenos, declarou:

- Eles estão muito bem, graças a Deus estão ótimos. Eles ficaram fechados no quartinho deles, então tudo o que aconteceu com o pai, eles não viram, eles não presenciaram. Graças a Deus, ele não vão ter esse trauma. Para eles está tudo ok. Ainda bem que está todo mundo bem, Tiago [nome de Projota] está bem. Acho que de longe isso é o que mais importa.