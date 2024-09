Fuzari destaca aliança com Manente e planos na Câmara

Em busca de um novo mandato como vereador em São Bernardo, Julinho Fuzari (Cidadania) inaugurou na segunda-feira comitê eleitoral e destacou sua expectativa de continuidade no Legislativo, em conjunto com o candidato a prefeito Alex Manente (Cidadania). Cotado para presidir a Câmara Municipal em um eventual governo do aliado, o parlamentar destacou que prioriza o que chamou de “o bem comum” e defendeu políticas de inclusão para crianças autistas e melhorar o atendimento nas UPAs.

Em julho, Fuzari descartou a possibilidade de compor a chapa majoritária com Manente e deu espaço para Paulo Eduardo (PL) sair como candidato a vice. Segundo o vereador, o movimento foi estratégico para fortalecer a aliança com o Partido Liberal. “Deixei de lado qualquer vaidade pessoal para priorizar o que era melhor para a população e nosso projeto. Isso nos uniu ainda mais, e por isso estamos liderando as pesquisas de intenção de voto”, apontou, citando uma recente consulta feita pelo Instituto Paraná Pesquisa, registrada no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) sob o número SP-06397/2024 e divulgada pelo Diário, que mostra Manente na frente com 27,9% das intenções de voto.

Apesar de não ter integrado a chapa como vice, caso reeleito, ele ainda estará aliado a Manente em um eventual governo e é cotado para presidir a Câmara Municipal e reforçou que prefere manter o foco no coletivo: “Mais importante do que o cargo é o bem da cidade. Estamos trabalhando juntos para garantir que o plano de governo atenda às necessidades da população, e se eu puder contribuir mais como presidente da Câmara, farei isso com dedicação.”

APOIO E PLANOS

Desse modo, Fuzari destacou o apoio que tem recebido nas ruas e as expectativas para sua campanha. “Essa energia demonstra que estamos no caminho certo, fazendo um trabalho reconhecido pela população. A quantidade de pessoas presentes confirma que nosso mandato está sendo referendado pela cidade”, afirmou o vereador ao Diário. Ele também destacou sua trajetória marcada por projetos voltados à inclusão, como as leis de atendimento preferencial para autistas, que começaram em São Bernardo e, posteriormente, se tornaram leis nacionais.

Em relação a um eventual novo mandato, Fuzari mira, entre outros projetos, uma ampliação das políticas de inclusão para crianças autistas. Ele revelou que o plano de governo de Alex – do qual ele fez parte da construção – contempla convênios com clínicas particulares para garantir que crianças atendidas pelo SUS tenham acesso às mesmas terapias e medicamentos oferecidos por planos de saúde.

O parlamentar também falou sobre o cenário da saúde pública na cidade, apontando a necessidade de desafogar as UPAs. “A superlotação é um problema grave. Vamos abrir o Hospital de Urgência para os casos mais complexos e, assim, aliviar a pressão nas unidades de saúde dos bairros”, destacou.