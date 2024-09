Paulo Faria, diretor e dramaturgo, morre aos 59 anos de idade

O mundo dos famosos passou por várias perdas em 2024. O diretor e dramaturgo paraense Paulo Faria morreu aos 59 anos de idade. O ator Luis Miranda informou a triste notícia em suas redes sociais. Ao compartilhar uma imagem do artista em seu perfil do Instagram, ele lamentou a perda:

Meu irmão, meu amigo. Que dia triste, que despedida tão rápida e que saudade você deixa. Nossas histórias estão gravadas na caminhada de nossas vidas. Te amo.

A Escola de Teatro e Dança da UFPA (ETDUFPA) emitiu uma nota de pesar em sua página oficial expressando profunda tristeza e exaltando sua carreira no teatro:

A comunidade da Escola de Teatro e Dança da Universidade Federal do Pará recebeu com profunda tristeza a notícia do falecimento do ator, diretor e dramaturgo paraense Paulo Faria Pinto. Desde o início da década de 1980, ele construiu admirável trajetória artística, primeiramente em Belém e depois em São Paulo, onde realizou ações importantes no diálogo entre teatro e sociedade. Em maio deste ano, tivemos a honra de homenageá-lo em nosso X Seminário de Dramaturgia Amazônida. Consternados e irmanados neste momento de dor, nos solidarizamos com familiares, amigos e colega de profissão. Ao mesmo tempo, celebramos com orgulho o importante legado desde grande Homem de Teatro que foi Paulo Faria.

Segundo informações do jornal O Liberal, Lúcio Flávio Pinto, irmão de Paulo, usou seu blog para expressar seu luto, fazer uma homenagem e contar que o artista estava iniciando uma nova fase em sua trajetória profissional. No texto, disse que a perícia ainda estaria investigando a causa da morte de:

Escrevo este aviso a parente, amigos, admiradores, os milhares que o acompanhavam, como se ele ainda estivesse vivo e eu não estivesse escrevendo sobre a sua morte.

Além disso, Yeyé Porto, atriz e amiga do dramaturgo, revela que há a possibilidade de que Paulo tenha sofrido um infarto:

Ele morava sozinho e foi encontrado em casa. As autoridades de segurança trabalham com a hipótese de ter sido um infarto.