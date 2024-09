Jesus Luz pede namorada em casamento durante jantar romântico

O amor está no ar em 2024! Alguns casais de famosos deram um passo a mais no relacionamento. Na última terça-feira, dia 17, Jesus Luz decidiu dar um novo passo no relacionamento com Camila Stroligo!

O influenciador pediu a namorada em casamento durante um jantar romântico, com direito a buquê composto com as flores favoritas da amada. A escolha do restaurante também carregou significado, já que foi lá que o casal saiu para jantar junto pela primeira vez. Fofo, não é?

Malena, filha de Jesus com a ex Carol Ramiro, também fez parte desse momento especial.