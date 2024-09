Teatro de Santo André recebe espetáculo Mary Stuart neste fim de semana

Neste final de semana, o Teatro Municipal de Santo André Maestro Flavio Florence recebe o espetáculo Mary Stuart, uma adaptação da obra clássica do teatro alemão escrita por Friedrich Schiller. A peça adota um olhar contemporâneo para narrar a sombria disputa travada entre as rainhas Elizabeth I (1533 – 1603) e Mary Stuart (1542-1587) pelo trono da Inglaterra no século 16.

Os ingressos, a R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia) podem ser adquiridos pela plataforma Bilheteria Express (https://www.bilheteriaexpress.com.br/ingressos-para-mary-stuart-em-santo-andre-teatro-municipal-de-santo-andre-maestro-flavio-florence-teatro-adulto-36471858191873.html) ou na bilheteria do teatro com duas horas de antecedência.

A forma como o espetáculo foi escrito resultou em uma peça com muito suspense e ação, na qual o público é convidado a acompanhar as últimas 24 horas de vida de Mary Stuart, em uma trama que mistura conspiração, guerra religiosa, traição e jogos pelo poder, muito semelhante aos tempos atuais. A obra clássica de Friedrich Schiller, adaptada pelo escritor e diretor de teatro inglês Robert Icke, foi traduzida por Ricardo Lísias e dirigida pelo premiado Nelson Baskerville.

O espetáculo é estrelado por Virginia Cavendish, que interpreta Mary Stuart, e Ana Abbott, que dá vida a Elizabeth I. Elas dividem a cena com Letícia Calvosa, Adilson Azevedo, Anderson Müller, Gustavo Machado, Joelson Medeiros, Iuri Saraiva, Fernando Vitor/Giovani Tozi, Alef Barros e Julia Terron. O espetáculo conta com interpretação em Libras (Lingua Brasileira de Sinais).

A proposta da direção é fazer com que o texto escrito em 1800 se comunique de forma contemporânea com o público de hoje, de modo que a plateia reconheça as mazelas atuais nessa disputa. Essa temporada de circulação do espetáculo é possível graças ao Governo do Estado de São Paulo, à Secretaria da Cultura, Economia e Indústria Criativas, ao Governo Federal e o Ministério da Cultura por meio da Lei Paulo Gustavo.