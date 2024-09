Trabalhadores aprovam proposta salarial da GM

Os funcionários da GM (General Motors) de São Caetano aprovaram a proposta de reajuste salarial que foi negociada entre a montadora de veículos e o Sindicato dos Metalúrgicos de São Caetano. O acordo prevê a correção dos vencimentos pelo INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo), correspondente à inflação oficial, que foi de 3,71%, além de aumento do vale alimentação, que passou de R$ 400 para R$ 700.

Segundo Aparecido Inácio da Silva, o Cidão, a anuência dada pelos trabalhadores na assembleia realizada na segunda-feira será a garantia de investimentos da GM na planta de São Caetano.

No início do mês a fabricante de veículos anunciou aporte de R$ 5,5 bilhões nas fábricas de São Paulo – Além de São Caetano a marca tem unidade em São José dos Campos –, como parte do plano, lançado em janeiro, que prevê R$ 7 bilhões no Brasil entre 2024 e 2028.

Segundo Cidão, ficou acertado ainda que os funcionários vão ter dois anos de estabilidade e foram congelados pelos mesmo período os valores de desconto por conta de transporte e de refeição no restaurante da empresa.

LUCROS

Na negociação também ficou acertado que em 2025 os trabalhadores vão ter direito a PLR (Participação nos Lucros e Resultados) de R$ 20 mil. No ano seguinte, o valor será reajustado pelo INPC.

“Este foi um ótimo acordo, por conta da atual conjuntura. Enquanto representantes dos trabalhadores, nós sempre vamos querer mais. Entretanto, temos de buscar uma proposta que seja viável”, afirmou Cidão.

Em 2023 a PLR foi de R$ 16.419, mais abono de R$ 1.589, o que totalizou R$ 18.008, com R$ 10,5 mil pagos em março e o restante em 15 de janeiro de 2024.

PDV

A GM conta atualmente com cerca de 7.500 trabalhadores na planta de São Caetano. Segundo Cidão, deverá ser aberto um PDV (Programa de Demissão Voluntária). Funcionários com tempo de casa entre sete e 24 anos e que tenham intenção de deixar a montadora vão receber cinco salários como compensação.

Além disso, vão ter direito a um prêmio no valor de R$ 85 mil ou um automóvel Onix. E mais seis meses de convênio médico, com possibilidade de optar por R$ 12 mil em dinheiro.