Ribeirão nivela quase 100 km de vias não pavimentadas até julho

Desde o início do ano, a Secretaria de Zeladoria e Manutenção Urbana de Ribeirão Pires afirma já ter nivelado quase 100 quilômetros de ruas e demais vias não pavimentadas, em diversas regiões.

Um balanço realizado pela equipe da zeladoria, até o mês de julho, revela que os profissionais que atuam nessa atividade nivelaram, ao todo, 98,2 quilômetros de vias de terra em todo município.

Somente no mês de junho, por exemplo, a equipe especializada realizou o nivelamento de mais de 38 quilômetros de vias não pavimentadas nos bairros do município. Os profissionais utilizam maquinário específico para realizar a ação, como tratores e rolo compressor.

O objetivo do nivelamento destas vias é proporcionar melhorias nas condições de rolamento destas pistas. A ideia é dar mais comodidade e segurança aos motoristas que trafegam por estes locais. A Secretaria de Zeladoria e Manutenção Urbana realiza cronograma de atendimento com objetivo de não deixar as vias não pavimentadas sem qualquer tipo de cuidado. A ação beneficia a população local, que utiliza estas vias para se locomover. A Pasta também atende a demanda enviada por moradores da cidade.

Nesta terça-feira, equipes iniciaram a retirada de paralelepípedos da Rua Flórida Paulista, na Vila Gomes, o que antecede o começo da pavimentação de trecho da via. Também serão contemplados trechos das ruas Alvorada, Belmonte, São Bernardo do Campo e embocaduras.