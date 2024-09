Dona Déa, mãe de Paulo Gustavo, ganha programa na Globo

Ela merece! De acordo com informações da Folha de São Paulo, Dona Déa, mãe de Paulo Gustavo, foi promovida à apresentadora da emissora Rede Globo. Vale pontuar que ela já estava fazendo parte do programa Domingão com Huck.

Segundo o veículo, Dona Déa falará sobre envelhecimento saudável em sua atração, que está prevista para o primeiro dia de outubro, data que marca o Dia Internacional das Pessoas Idosas e Dia Nacional do Idoso, e se chamará Falas da Vida. Ele irá trazer três dimensões da rotina dos idosos: trabalho, preconceito e família.

Queremos mostrar para quem é jovem hoje novas maneiras de envelhecer, desmistificar que a vida acaba depois dos 60. Ao contrário, ela recomeça com mais sabedoria, com mais experiência e principalmente, menos ansiedade, disse a diretora do programa à Folha.

Dona Déa completa 77 anos de idade

No dia 17 de setembro, Dona Déa completou mais um ano de vida e foi homenageada por sua equipe, que preparou um vídeo cheio de recados incluindo de Ju Amaral.

Feliz aniversário, Dona Déa! Hoje celebramos não apenas os seus 77 anos de vida, mas também a extraordinária mulher que você é. Sua força, sabedoria e amor incondicional sempre foram faróis que iluminaram nosso caminho. Você é uma fonte de inspiração, mostrando a todos ao seu redor o verdadeiro significado de resiliência, força, fé e bondade. Sua equipe te ama muito!