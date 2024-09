Candidato à prefeitura de Mogi-Guaçu sofre atentado a tiros; ninguém se feriu

O candidato à prefeitura de Mogi-Guaçu Dr. Nora (PL) sofreu um atentado a tiros na noite desta segunda-feira, 16, quando voltava de uma agenda de campanha. Ninguém se feriu, mas o candidato teve que ser levado à Santa Casa de Mogi-Guaçu, pois, segundo sua assessoria, passou mal e entrou em estado de choque.

Em nota, a equipe do candidato disse que ele quer "descobrir e responsabilizar os criminosos por trás desse crime". Consultada sobre o caso, a Polícia Civil disse estar investigando.

Segundo o boletim de ocorrência divulgado pela deputada federal Carla Zambelli (PL), aliada de Dr. Nora, o crime aconteceu quando a equipe do candidato voltava de um evento no Bairro Martinho Prado. Uma moto seguiu o carro e, por várias vezes, tentou ultrapassá-lo. Quando os veículos emparelharam, a moto fez diversos disparos; apenas um acertou o vidro do motorista, mas, como o carro é blindado, ninguém se feriu.

Depois dos disparos, a moto deu meia-volta e seguiu em direção ao bairro de onde saíram. O motorista fez menção de parar, mas os passageiros pediram que a viagem continuasse. Como o candidato passou mal, seguiram direto para a Santa Casa de Mogi-Guaçu, onde ele foi internado.

Segundo a equipe de Nora, crianças estavam no carro e também estão abaladas. "Pedimos a oração de todos neste momento e que a justiça seja ágil e eficaz para descobrir e responsabilizar quem foram os criminosos por trás deste crime", diz a nota divulgada pelo candidato nas redes sociais.

Zambelli, que irá à cidade neste fim de semana, também divulgou uma nota dizendo que atuará para pressionar as autoridades a realizarem investigações. "Repudio com veemência esse ato covarde de violência contra Dr. Nora. É inaceitável que, em pleno período eleitoral, a integridade de um candidato seja ameaçada dessa maneira. Já entrei em contato com sua equipe e estou acompanhando o caso de perto. Vou atuar firmemente para que as autoridades competentes realizem uma investigação rigorosa e garantam que os responsáveis por esse atentado sejam identificados e punidos com o rigor da lei", declarou a deputada bolsonarista.

A Polícia Civil não divulgou suspeitos nem detalhes da investigação. A corporação apenas confirmou que agentes estão investigando o caso.