Yasmin Brunet e Paolla Oliviera negam climão em festival: Quem cria são vocês

Sem polêmica! Yasmin Brunet e Paolla Oliveira negaram que houve algum tipo de climão durante o terceiro dia de Rock In Rio. Os rumores começaram após a atriz negar uma entrevista à modelo, que estava entrevistando diversos famosos no festival.

Em uma postagem no Instagram, as duas comentaram através de seus perfis oficiais sobre a confusão:

O tal do CLIMÃO quem faz são vocês! Afe adoro a Yasmin Brunet que, aliás, está mandando muito bem. Tinha acabado de chegar, fiquei de voltar, mas fui curtir e não voltei, me parece normal. Aliás, não sei mesmo fazer as dancinhas, ia pagar mico, escreveu Paolla.

Já Yasmin reforçou o quanto gosta da atriz:

Climão quem cria é quem inventa essa fofoca. Tava fazendo meu trabalho, adoro e admiro muito a Paolla Oliveira que sempre foi um amor comigo, contou a modelo.

Então está tudo na paz entre as artistas!