Adriane Galisteu revela detalhes dos looks que usará em A Fazenda 16

Adriane Galisteu, apresentadora do reality A Fazenda, revelou os detalhes dos seus looks para a 16ª edição do programa. Conhecida por suas escolhas de moda sempre marcantes, Galisteu promete surpreender mais uma vez ao trazer um mix de estilos que juntos ficam perfeitos para cada ocasião.

Para essa temporada, a apresentadora explica que buscou uma inspiração mais esportiva sem deixar de lado a essência principal do country.

- Diferente do ano passado, eu trago uma linha mais esportiva com country, algo que está acontecendo no Japão, em Los Angeles, o que está acontecendo nas grandes marcas, revelou.

A mistura de streeatwear com cowboy também será um dos destaques do guarda-roupa de Adriane. Ela promete uma fusão ousada refletindo seu estilo pessoal, unindo urbano com o rural.

Mas o clássico sempre tem seu espaço. Galisteu também nos revelou que o cowboy tradicional não será esquecido, especialmente em momentos decisivos do programa.

- Trago também o cowboy clássico porque ele tem que estar sempre presente em todas as edições. Na prova do fazendeiro ou na eliminação eu vou usar o clássico. Ainda estou decidindo em qual dia ele vai entrar, contou a apresentadora.

Além disso, ela garantiu que sua elegância não ficará para trás e mesmo em um cenário rústico e rural ela vai trazer a alfaiataria.

- E tem a alfaiataria que eu nunca vou deixar de trazer, completou.

Vale lembrar que A Fazenda 16 estreou na segunda-feira, dia 16.