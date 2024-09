Sabrina Sato se derrete por Nicolas Prattes: Um presente para mim

Momento fofo! Sabrina Sato se emocionou ao receber um recadinho no noivo, Nicolas Prattes, durante seu café da manhã nesta terça-feira, dia 17, com Ana Maria Braga, no Mais Você, da Globo. Em um vídeo, o ator fez diversas declarações à amada e disse que está amando tudo que eles estão construindo juntos:

- Eu sei tudo que a gente está construindo, eu sou completamente apaixonado por você.

A atriz, então, respondeu ao amado e se derreteu ao falar sobre os dois. Com os olhos brilhando, ela abriu o coração:

- Amor, eu te amo muito, muito, muito, você é um presente na minha vida. Eu nunca imaginei que eu pudesse encontrar uma pessoa como o Nicolas. Uma pessoa tão boa, um cara tão incrível... Eu estou muito feliz, estou vivendo um momento muito especial na minha vida.

Ela agradeceu à Ana Maria por todo apoio que já recebeu e disse que na vez anterior que foi ao programa, a apresentadora disse para ela não desistir do amor:

- E eu quero agradecer a você, Ana, você sempre me deu muita força, desde antes de eu ir para Globo, você sempre me abraçou de verdade e me trouxe com você. Você é uma mulher que me inspira e eu sei que você torce por mim. Da última vez que eu vim aqui, você me disse: Não desiste que você vai encontrar um grande amor.

Sabrina também mostrou o anel de noivado e até convidou a Ana Maria para a cerimônia!