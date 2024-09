Silvia Abravanel elogia a irmã, Patrícia Abravanel: Orgulho

O legado de Silvio Santos está sendo honrado pelas filhas. No último domingo, dia 15, Patrícia Abravanel conseguiu ultrapassar a Globo na audiência, ficando em primeiro lugar com o Show do Milhão, deixando o Estrela da Casa em segundo lugar.

Após a conquista, a apresentadora atual do Programa Silvio Santos fez uma publicação no Instagram comemorando o primeiro lugar, e sua irmão, Silvia Abravanel, fez questão de deixar um comentário elogiando todo o trabalho da irmã:

Minha amada irmã, amo você e tenho orgulho da sua garra e força! Obrigada, escreveu.

Na capa do post em questão, está Patrícia em uma montagem com a legenda:

Quando o Programa Silvio Santos ficar em primeiro lugar, não direi mais nada, mas haverá sinais.

A capa é seguida de um carrossel com prints de matérias sobre a liderança na audiência.

Alexandre Pato, marido de Rebeca Abravanel e cunhado de Patrícia, também interagiu com a legenda comemorando o feito. Lembrando que o jogador de futebol não é muito de mostrar a intimidade da família, mas depois da morte de Silvio Santos, que completa um mês nesta terça-feira, dia 17, ele chegou a fazer um post, fixado em suas redes sociais, mostrando o filho interagindo com o avô. Uma fofura!